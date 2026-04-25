Ferri Sky | Ora il commissariamento della Figc potrebbe diventare reale

Federico Ferri di Sky Sport ha commentato che oggi potrebbe concretizzarsi il commissariamento della FIGC. La giornata, secondo lui, va oltre l’indagine su Rocchi, suggerendo che ci sono sviluppi importanti nel panorama calcistico italiano. La possibilità di un intervento diretto da parte delle autorità sportive è considerata concreta, anche se ancora da confermare ufficialmente. Nessun altro dettaglio sulla vicenda è stato comunicato in questa fase.

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri inquadra la giornata di oggi in una cornice che va ben oltre l’indagine su Rocchi. Ci sono due piani, dice Ferri, e bisogna tenerli distinti per capire cosa sta succedendo davvero al calcio italiano. Due piani: l’indagine penale e le conseguenze politiche. Il primo piano è quello giudiziario: l’iscrizione di Rocchi tra gli indagati per concorso in frode sportiva, i tre capi di imputazione, l’autosospensione, Gervasoni indagato. Il secondo piano, dice Ferri, è «quello che questa situazione può significare per quello che abbiamo raccontato fino a ieri, cioè la questione della Figc, perché questa situazione potrebbe avere conseguenze a proposito delle elezioni che ci dovrebbero essere il 22 giugno.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ferri (Sky): “Ora il commissariamento della Figc potrebbe diventare reale” Notizie correlate Ultimatum Abodi: verso il commissariamento della FIGC dopo il disastro BosniaNella mattinata di oggi, a seguito della storica disfatta dell’Italia contro la Bosnia, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha... Leggi anche: Ricorso respinto e commissariamento AIA: la nota UFFICIALE della FIGC Panoramica sull’argomento Ferri (Sky): Ora il commissariamento della Figc potrebbe diventare realeFerri Sky: il caso Rocchi potrebbe far scattare il commissariamento della Figc. L'Aia è decapitata: fuori Zappi, Rocchi e Gervasoni. Elezioni a rischio ... ilnapolista.it Sky – Nazionale, non si esclude il ritorno di Conte come ct. E il presidente federale…Cosa succederà ora alla Nazionale dopo la mancata qualificazione al Mondiale? Prova a spiegarlo Federico Ferri, direttore di Sky Sport, che parla così del futuro azzurro: Tre possibilità, una è che ... msn.com