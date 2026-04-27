La Federazione Italiana Giuoco Calcio potrebbe essere soggetta a un commissariamento a causa delle sanzioni imposte dall'UEFA. La situazione si aggrava con la possibilità di perdere la partecipazione all'Europeo del 2032, dopo che sono state annunciate misure disciplinari contro l’organo calcistico nazionale. La questione riguarda le violazioni delle norme UEFA e il rischio di intervenzioni ufficiali nel funzionamento dell’organizzazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ipotesi di un commissariamento della FIGC aprirebbe scenari catastrofici per il calcio italiano. La UEFA, attraverso un contatto diretto tra il presidente Simonelli e Ceferin, avrebbe già inviato un monito chiarissimo alla Lega Serie A: se la Federazione dovesse essere commissariata, l’Italia perderebbe immediatamente l’organizzazione degli Europei 2032. Un isolamento che potrebbe spingersi fino all’esclusione dei club dalle coppe europee, mettendo a rischio la sopravvivenza economica del sistema. Venglos (proc. Hamsik): “Marek vale 35 milioni, ma lui vuole solo Napoli” A. Agostinelli: “Ieri ho visto degli errori difensivi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - FIGC a rischio commissariamento: le pesanti sanzioni UEFA e l’addio a Euro 2032

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