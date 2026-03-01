Euro 2032 Napoli a rischio beffa | sopralluogo Uefa a Salerno decisione FIGC entro ottobre

La UEFA ha effettuato un sopralluogo a Salerno a marzo, mentre Napoli finora non è stata coinvolta in controlli simili. La decisione definitiva sugli stadi per Euro 2032 verrà presa entro ottobre dalla FIGC, che dovrà valutare le condizioni degli impianti. La questione riguarda la possibilità di esclusione di Napoli dalla fase finale del torneo.

A marzo sopralluogo UEFA a Salerno, Napoli per ora "ignorata". Rischio esclusione dagli impianti di Euro 2032? Ad ottobre la scelta finale sugli stadi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Euro 2032, Napoli è fuori. Non compare nel comunicato Figc che cita la delegazione Uefa: c’è lo stadio di Salerno"La delegazione Uefa ha potuto constatare lo stato d’avanzamento delle nove sedi”.

Stadio Franchi: posa della maxi trave. Sopralluogo di Uefa e Figc in vista di Euro 2032FIRENZE – Oggi, 18 febbraio 2026, intorno a mezzogiorno sarà posata, nello Stadio Artemio Franchi, la nuova maxi trave.

Ultimatum di UEFA e FIGC a Napoli per Euro 2032, ad oggi il Maradona è più fuori che dentroNapoli è a un passo dalla clamorosa esclusione da Euro 2032, l'Europeo di calcio che Italia e Turchia organizzeranno assieme. FIGC e UEFA tengono ancora a galla Napoli con una formula che dà speranza: ... internapoli.it

Euro 2032, l’Uefa fa il punto ma non c’è ancora il Maradona. Il Comune di Napoli: Noi siamo prontiCosenza: Lunedì inviamo i documenti richiesti. Entro luglio il progetto definitivo, la scelta dei 5 stadi italiani a ottobre ... napoli.repubblica.it

