Fiera di Maggio 2026 a Dicomano

A Dicomano, la comunità si sta organizzando per la Fiera di Maggio 2026, che si terrà su tre giorni. La manifestazione coinvolge settori come l'agricoltura, l'artigianato e l'intrattenimento locale, attirando visitatori e operatori delle diverse aree. La fiera rappresenta un appuntamento tradizionale per il paese, che si prepara ad accogliere espositori e pubblico provenienti dalla zona.

La comunità di Dicomano si prepara a ospitare l'edizione 2026 della Fiera di Maggio, una manifestazione articolata su tre giornate che unisce agricoltura, artigianato e intrattenimento locale. L'evento prenderà il via venerdì 8 maggio con l'apertura del Luna Park in via Ciro Fabbroni e l'avvio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate fiera di maggioLa "Fiera di Maggio" è l'edizione di primavera dell'ormai storico Mercatino missionario che si tiene a Milano due volte all'anno, ben conosciuto da... Approvata la Fiera Antiquaria di tre giorni a MaggioTutti i membri della giunta presenti oggi per l'approvazione della Fiera Antiquaria di tre giorni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma | 24-25-26 aprile - 1-2-3 maggio 2026; Cosa fare nelle Marche nei weekend di maggio 2026; Sagre, feste e prodotti tipici, maggio: gli appuntamenti da non perdere a Torino e provincia; Fiera del Primo Maggio al Parco delle Cascine. Fiera della zootecnia a Rustega di CamposampieroTutto pronto per la 48ª edizione della Fiera di Rustega, in programma da venerdì 24 aprile a domenica 3 maggio 2026. padovaoggi.it Monte Compatri – Torna la Fiera di San Giuseppe: dal 1° al 3 maggio oltre 50 stand, eventi e street foodA Maggio torna a Monte Compatri la Fiera di San Giuseppe con stand, artigianato, enogastronomia ed eventi fino a sera ... castellinotizie.it Con oltre quattro secoli di storia, la Fiera di Maggio di Schiavonea torna il 2 e 3 maggio 2026 sul lungomare di Corigliano-Rossano, confermandosi uno degli appuntamenti fieristici più partecipati del Mezzogiorno. Un evento che intreccia tradizione e contemp - facebook.com facebook