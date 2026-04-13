fiera di maggio

La Fiera di Maggio è la seconda edizione stagionale del Mercatino missionario che si svolge a Milano. L'evento si tiene due volte all'anno e attira appassionati di vintage e antiquariato. Durante la manifestazione, vengono esposti e venduti oggetti di piccole dimensioni che richiamano un fascino senza tempo. L’atmosfera della fiera è caratterizzata da un clima amichevole e informale, che invita visitatori e venditori a scambiare e scoprire pezzi unici.

La "Fiera di Maggio" è l'edizione di primavera dell'ormai storico Mercatino missionario che si tiene a Milano due volte all'anno, ben conosciuto da appassionati e curiosi di vintage e di antiquariato che, nella caratteristica atmosfera amichevole, cercano oggetti dal fascino senza tempo, piccoli.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approvata la Fiera Antiquaria di tre giorni a MaggioTutti i membri della giunta presenti oggi per l'approvazione della Fiera Antiquaria di tre giorni. Fiera, lo spuntista croato. Ipotesi tre giorni di maggioSi è fatto dieci ore di macchina, pronto ad affrontare la roulette degli spuntisti. La fiera di Messina