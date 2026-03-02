Libano le immagini dei raid israeliani a Beirut | colonne di fumo si alzano dalla capitale

Nella notte, Beirut è stata colpita da raid dell’esercito israeliano che hanno interessato soprattutto le zone periferiche meridionali e il sud del Libano. Le esplosioni hanno provocato colonne di fumo visibili dalla città e hanno segnato l’inizio di un nuovo episodio di tensione tra le forze israeliane e Hezbollah, con le operazioni militari che continuano senza sosta.

La capitale del Libano Beirut è sotto attacco da questa notte. Raid l'esercito israeliano hanno colpito alcune zone della città, in particolare la periferia meridionale, e il sud del Paese in risposta ai lanci di razzi di Hezbollah. Almeno 35 i morti e quasi 150 i feriti, riferisce il governo libanese.