A Terni si apre la strada alla quarta edizione del TIC Festival 2026, con la presentazione ufficiale del programma. La manifestazione si concentrerà sull’utilizzo delle capacità comunicative di creator e influencer, con numerosi eventi e attività previste nel calendario. La pianificazione dettagliata si concentra sull’offrire uno spazio dedicato alla creatività digitale, senza anticipare altri elementi specifici dell’edizione.

Questa edizione del festival si impegnerà al massimo per sfruttare la forza comunicativa di creator e influencer per metterla al servizio delle grandi cause Torna per la sua quarta edizione il TIC Festival 2026, che dal 9 al 12 aprile trasformerà Terni e l'Umbria nel cuore del dibattito su influencer marketing e comunicazione digitale. L'evento, presentato ufficialmente a Roma presso Esperienza Europa, si conferma come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al mondo dei creator e dei nuovi linguaggi digitali. Tema centrale di questa edizione sarà #ASCOLTA, un invito a riscoprire il valore dell'ascolto in un contesto dominato da comunicazione veloce e spesso superficiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Terni verso il TIC Festival 2026: presentato il programma della quarta edizione

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