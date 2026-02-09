Torna il Carnevale di Schignano tutto il programma dell' edizione 2026

Questa notte alle 00:00 è partito ufficialmente il Carnevale di Schignano 2026. Come ogni anno, la festa è iniziata nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, con il tradizionale giro di brindisi e maschere. La comunità locale si prepara già a vivere giorni di festa e allegria, tra sfilate, balli e momenti di aggregazione. La manifestazione torna dopo un anno di pausa, e gli abitanti sono pronti a divertirsi come sempre.

L'edizione 2026 del Carnevale di Schignano ha preso il via, come da consuetudine locale, la mezzanotte della notte tra il 5 e il 6 gennaio. Da quel momento è un susseguirsi di preparativi che sfocieranno nelle sfilate e nei cortei di febbraio e marzo, seguendo il rito romano, che da anni richiamano migliaia di turisti in questo angolo di paradiso incastonato nella verde Val d'Intelvi, a pochi minuti di strada dalle sponde del Lago di Como. Ecco la tradizionale scansione degli eventi. Il clou del carnevale andrà in scena nelle giornate di sabato 14 febbraio e martedì 17 febbraio. L'inizio da tradizione è sempre fissato alle 14, con raduno a partire dalle 13.

