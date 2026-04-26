Ieri, al Cironi, il Paperino San Giorgio ha vinto 3-2 contro il Prato Sport, confermando la vittoria del campionato di Terza Categoria con due turni di anticipo. La partita è stata l’occasione per una festa tra tifosi e giocatori, che hanno celebrato la promozione in Seconda Categoria. La squadra ha ottenuto così il suo quarto successo stagionale, consolidando la posizione in classifica con questa vittoria.

Ieri, al Cironi, è esplosa la festa: con il successo esterno per 3-2 contro il Prato Sport nel match valido per il ventottesimo turno del campionato di Terza Categoria, il Paperino San Giorgio si è laureato campione con due turni d’anticipo. Gli uomini di Betti e Baccari sono andati in vantaggio nel primo tempo grazie ad un colpo di testa di Sanzo (imbeccato da Corso) mentre nella ripresa Perna prima e Servillo poi hanno calato il tris. I padroni di casa sono riusciti ad accorciare le distanze nel finale, ma non a rimontare: con il ventiduesimo successo nel torneo, il PSG vola a 70 punti, undici in più di Las Vegas e San Giusto (che giocheranno tra oggi e domani).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paperino San Giorgio, esplode la festa. Vittoria e promozione in Seconda categoria

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