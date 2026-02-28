Durante il Festival di Sanremo 2026, Enrico Ruggeri ha commentato pubblicamente quanto accaduto durante la serata delle cover, facendo riferimento a una presunta situazione che ha coinvolto Arisa. Ruggeri ha anche rivolto una frecciatina a Carlo Conti, affermando di aver visto tutto e alimentando ulteriormente le tensioni già presenti tra i protagonisti dell'evento.

Al Festival di Sanremo 2026 basta un attimo per trasformare una performance in un caso. Il giorno dopo la serata delle cover, a intervenire con parole nette è Enrico Ruggeri, tirando in ballo direttamente Carlo Conti e riaccendendo il clima già teso attorno all’edizione. Il punto non è l’esibizione in sé, anzi: al centro della polemica c’è una mancata citazione che, sul web, viene letta come una scivolata pesante. E quando di mezzo ci sono autori, crediti e riconoscimenti, il pubblico si divide in un attimo. Non è il primo episodio che agita questo Sanremo. Nei giorni scorsi si è parlato del caso Morgan, che aveva annunciato che non sarebbe salito sul palco con Chiello per il duetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa hanno fatto ad Arisa”. Enrico Ruggeri interviene. E frecciata a Conti: “Ho visto tutto”

Leggi anche: “Arisa? Cosa penso davvero”. Sanremo 2026, Enrico Ruggeri interviene e tira in ballo Carlo Conti

Enrico Ruggeri amareggiato: “Arisa è stata bravissima, intensa e precisa. Per il resto, forse il presentatore era stanco e gli autori distratti”. Cosa è accadutoLa serata delle cover è ha portato a casa ottimi ascolti: sono stati 9 milioni 543mila, pari al 60.

Approfondimenti e contenuti su Enrico Ruggeri.

Discussioni sull' argomento Il Servizio Civile Universale raccontato dai volontari; Difesa, 2500 componenti spariti a Brindisi: cosa hanno fatto Avio Aero e Aeronautica?; Dazi Trump dichiarati illegittimi: rischio rimborsi fino a 120 miliardi di dollari; Che cosa dice davvero la sentenza sul risarcimento alla Sea Watch di Carola Rackete.

Cosa hanno chiesto ad Alexa gli italiani nel 2025? Con chi è sposata Giorgia, l’altezza di Carlo Conti, il patrimonio di Elon Musk e chi è la forte tosta indipendente ...Un nuovo anno è iniziato, ma cosa hanno chiesto gli italiani ad Alexa nel 2025. Amazon ha reso pubblica la speciale classifica tra domande scontate e no e bisogni quotidiani. Tra le domande che ... ilfattoquotidiano.it

“Cosa hanno fatto ad Arisa”. Sanremo 2026, Enrico Ruggeri interviene dopo la quarta serata con tanto di frecciata a Carlo Conti: “Ho visto tutto” - facebook.com facebook