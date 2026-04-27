Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, la frazione di San Quirico in Collina, nel comune di Montespertoli, ospiterà la nuova edizione della Festa di’ Baccello. L’evento si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo diverse attività e stand dedicati alle tradizioni locali. La manifestazione prevede anche momenti di intrattenimento e degustazioni, attirando visitatori da diverse zone della regione.

Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, la frazione di San Quirico in Collina, nel comune di Montespertoli, ospiterà la nuova edizione della Festa di’ Baccello. L’evento, ormai radicato nel calendario locale, propone un programma che unisce la valorizzazione dei prodotti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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