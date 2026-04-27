Festa delle Oasi LIPU 2026 a Ca’ Roman | due giorni nella natura più autentica della laguna

Il 9 e 10 maggio 2026 si terrà la Festa delle Oasi e Riserve LIPU, con un evento che si svolgerà nell’Oasi di Ca’ Roman, situata nel territorio di Venezia. Questa area rappresenta uno degli ecosistemi più integri dell’Alto Adriatico e sarà aperta al pubblico durante la manifestazione. La festa offre l’opportunità di esplorare la natura più autentica della laguna e di conoscere le diverse specie che vivono in questa regione.

Il 9 e 10 maggio 2026 torna la Festa delle Oasi e Riserve LIPU e tra i luoghi più affascinanti da scoprire c’è l’Oasi di Ca’ Roman, nel territorio di Venezia, uno degli ecosistemi più integri dell’Alto Adriatico.Un’area naturale unica, tra dune, laguna e mare, dove è possibile vivere esperienze a.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Oasi WWF Campolattaro, weekend tra natura e memoria per la “Primavera delle Oasi”In occasione della Primavera delle Oasi, l’appuntamento annuale che coinvolge oltre 100 aree protette in tutta Italia dal 25 aprile al 2 giugno,... La Riserva Naturale del Litorale Romano compie 30 anni: festa e confronto all’Oasi Lipu di OstiaOstia, 19 marzo 2026 – Un pomeriggio di festa e riflessione per celebrare il trentennale della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Martello, legno e chiodi: i ragazzi costruiscono i nuovi giochi per l'oasi; Delta: Partecipata la 28^Festa di Primavera all’Oasi di Volta Grimana; Un appello per Volta Grimana; Weekend in famiglia a Varese e Varesotto: attività per bambini (24-26. Nel weekend Festa delle Oasi Lipu in 29 aree in ItaliaAscoltare il canto degli uccelli, ammirarne il volo in una palude o dall'alto di una scogliera, riconoscere un albero, inseguire una libellula sul prato, godersi il profumo di un fiore. Tutto questo ... ansa.it Visita al castello di Bianello col coro delle ’Lunae cantores’Nel tardo pomeriggio si celebra a Bianello la Festa delle Oasi Lipu, passeggiata al tramonto conclusa da una cena al sacco. Il ritrovo sarà al Parco del Melograno alle 19 da dove partirà ... ilrestodelcarlino.it Colpo di scena ad Agropoli: arriva la Festa del Pane di Trentinara, ma scoppia il caso politico! L'amministrazione di Trentinara furiosa per lo "scippo" dell'evento senza un confronto tra enti. L'Assessore Apicella tira dritto: l'obiettivo è rilanciare l'estate agropol - facebook.com facebook Applausi e festa fuori dalla Fenice dopo il licenziamento di Venezi x.com