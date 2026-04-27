Festa del Folclore a Prozzolo | sagra con rinomata cucina tradizionale il programma

A Prozzolo di Camponogara, in provincia di Venezia, si svolge la 43ª Festa del Folclore, una manifestazione che celebra le tradizioni locali attraverso una sagra dedicata alla cucina tipica. L'evento è iniziato e continuerà fino al 3 maggio 2026, con il secondo fine settimana in programma dal 30 aprile al 3 maggio. La festa richiama ogni anno un pubblico interessato alle specialità gastronomiche e alle attività culturali del territorio.

Prosegue a Prozzolo di Camponogara (VE) la 43ª Festa del Folclore, con il secondo weekend in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Le serate si svolgono al Parco Comunità Prozzolo, con stand gastronomico di cucina tradizionale aperto dalle ore 18:30 e spettacoli dalle 21:00, all’interno di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Festa del Folclore a Prozzolo, sagra con rinomata cucina tradizionaleTorna a Prozzolo di Camponogara (VE) la 43ª Festa del Folclore, in programma dal 24 al 26 aprile, 30 aprile e 1-2-3 maggio, fino al 7-8-9-10 maggio... Leggi anche: Sagra dei baccelli di Salviano, domenica 3 maggio appuntamento con la storica "festa della campagna livornese": il programma Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa del Folclore a Prozzolo, sagra con rinomata cucina tradizionale; Festa Pugliese in Piazza D’Oria: da venerdì 17 a domenica 19 aprile, tre giorni all’insegna dei piatti tipici, dei balli e del folclore pugliese; Serena Brancale si racconta nel nuovo album Sacro; Tra rito e leggenda: a La Valle Agordina torna la Festa de l’Om Salvarech. Festival del folclore, le delegazioni ricevute a PalafrizzoniIl presidente del Consiglio comunale Guglielmo Redondi e l’assessore alla Cultura Claudia Sartirani hanno ricevuto a Palafrizzoni i gruppi che prendono parte al festival internazionale del folclore. bergamonews.it Festival del folclore, la città si colora Promuoviamo pace e amiciziaDa domani sera torna l’appuntamento che da oltre tre decadi anima l’estate imolese e del circondario . In arrivo gruppi da Irlanda e Serbia. Per l’Italia Canterini e danzerini romagnoli e una ... ilrestodelcarlino.it Venerdì 24 aprile - "Festa del Folclore" Grazie a tutti gli amici che sono venuti a trovarci e grazie a tutta l'organizzazione Vs. Paola - facebook.com facebook