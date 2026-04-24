Festa del Folclore a Prozzolo sagra con rinomata cucina tradizionale

A Prozzolo di Camponogara si svolge la 43ª Festa del Folclore, una tradizionale manifestazione che si tiene dal 24 al 26 aprile, dal 30 aprile al 3 maggio e fino al 10 maggio 2026. La festa prevede eventi culturali e gastronomici legati alle tradizioni locali, con particolare attenzione alla cucina tipica della zona. La manifestazione si ripete ogni anno, attirando visitatori e appassionati di folklore.

Torna a Prozzolo di Camponogara (VE) la 43ª Festa del Folclore, in programma dal 24 al 26 aprile, 30 aprile e 1-2-3 maggio, fino al 7-8-9-10 maggio 2026. Le serate si svolgono al Parco Comunità Prozzolo, con stand gastronomico con rinomata cucina tradizionale aperto dalle ore 18:30 e spettacoli.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Sagra Fave e Salame a Sant'Olcese: il 25 aprile torna il tradizionale appuntamento con il gustoGrande attesa per la Sagra Fave e Salame a Sant'Olcese, senza dubbio una delle manifestazioni più amate nel genovese e non solo, che anche nel 2026... Festa di Carnevale a Sampierdarena con tradizionale pentolacciaSabato 14 febbraio a Sampierdarena si festeggia il Carnevale a partire dalle ore 16 al Centro Civico Buranello con la tradizionale Pentolaccia e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa Pugliese in Piazza D’Oria: da venerdì 17 a domenica 19 aprile, tre giorni all’insegna dei piatti tipici, dei balli e del folclore pugliese; Serena Brancale si racconta nel nuovo album Sacro; Torna la Festa della storia. Gli antichi rimedi naturali illustrati nella farmacia; Tra rito e leggenda: a La Valle Agordina torna la Festa de l’Om Salvarech. Festival del folclore, le delegazioni ricevute a PalafrizzoniIl presidente del Consiglio comunale Guglielmo Redondi e l’assessore alla Cultura Claudia Sartirani hanno ricevuto a Palafrizzoni i gruppi che prendono parte al festival internazionale del folclore. bergamonews.it Festa del Redentore, il folclore sardo protagonista a NuoroTutto pronto a Nuoro per la 123esima edizione della Festa del Redentore che dal 26 al 29 agosto porterà nel capoluogo barbaricino il folclore, la tradizione e le cerimonie religiose. Si inizia sabato ... ansa.it Oggi abbiamo partecipato alla FESTA del DONATORE a Giais, in occasione del 64° di FONDAZIONE della SEZIONE di AVIANO. Donare il sangue è un gesto di solidarietà. Il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita. La disponibili - facebook.com facebook