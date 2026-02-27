Carri stand e luna park in piazza | Forlimpopoli celebra la Segavecchia con un ricco programma di eventi

A Forlimpopoli, dal 7 al 15 marzo, si terrà la Segavecchia 2026, un evento che coinvolge l’intera città. Durante la settimana, in piazza saranno allestiti carri, stand e un luna park, attirando residenti e visitatori. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e riconoscibili della tradizione locale, con una serie di iniziative che animano le vie centrali.

Forlimpopoli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari della propria tradizione: la Segavecchia 2026, in programma nel cuore della città dal 7 al 15 marzo. L’edizione di quest’anno arriva a pochi mesi dall’avvicendamento all’interno del direttivo dell’Ente Folkloristico e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Forlimpopoli, in occasione della Segavecchia ritorna la "Giornata del ragazzo e della ragazza" al luna parkLa distribuzione delle cartelle-biglietti avverrà, come di consueto, a Forlimpopoli nella sala consiliare di Piazza Fratti, nei seguenti orari:...

Il Carnevale di piazza scalda i 'motori': al via con carri allegorici, luna park e area foodUn’esplosione di colori e divertimento animerà il cuore cittadino di Copparo nel pomeriggio di domenica 15.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Cosa fare questo weekend (anche gratis) a Vicenza e provincia; Ad Atessa è ancora Carnevale: sfilata di carri e maschere nel centro storico; Weekend del 21 e 22 febbraio: Carnevale, musica e cultura in provincia di Trapani; Vi racconto il mio carro: Viareggio, Bertozzi incanta e vince con il lupo, specchio di ogni nostra paura.

Carnevale, i carri con i supereroi: In piazza area food e luna parkUn’esplosione di colori e divertimento animerà il cuore cittadino nel pomeriggio di domenica 15 febbraio. Ad innescarla sarà l’edizione 2026 del Carnevale di Piazza che, anche quest’anno, sarà ... ilrestodelcarlino.it

Carnevale a Castelfranco. Luna park, sfida della frittella più buona e doppia sfilata dei carri Tutto il programmaIl programma prenderà il via sabato 18 febbraio alle ore 14 con l’apertura del Luna Park che sarà disposto nel 2°, 3° e 4° quadrante di piazza Giorgione. Le giostre e le bancherelle degli ambulanti, ... ilgazzettino.it

Grande successo per la sfilata di ieri pomeriggio a Laveno Mombello: 3 carri, 14 gruppi e 720 partecipanti. Stand esauriti e concorso bimbi tra entusiasmo e colori. Ecco le foto - facebook.com facebook

Contigliano in festa: il 22 febbraio torna il Carnevale tra carri, maschere e stand gastronomici x.com