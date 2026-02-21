Vince 2 milioni con 10 euro al Casinò ricco | la dea bendata bacia la tabaccheria Buona Fortuna

Un giocatore di Serravalle di Chienti ha vinto 2 milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro, portando grande entusiasmo alla tabaccheria

Serravalle (Macerata), 21 febbraio 2025 – La dea bendata bacia Serravalle di Chienti. Con un gratta e vinci da 10 euro, “Casinò ricco”, un superfortunato e una superfortunata ha vinto ben 2 milioni di euro. Cifra da capogiro. A dare l’annuncio Francesca Palombo, titolare di una tabaccheria nel centro del paese, che si chiama – manco a farlo apposta - “Buona Fortuna”. Il biglietto sarebbe stato acquistato la settimana scorsa, ma la notizia è emersa solo ieri sera, quando la vincita è comparsa sui monitor dei bar. E tutti questa mattina sono andati nel negozio, che si trova in corso Giacomo Leopardi, per sapere se fosse vero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gioca 2 euro e ne vince 100 mila euro: la dea bendata bacia PaganiLa Campania torna a sorprendere nel mondo del gioco d’azzardo.

Gratta e vince 500mila euro: la dea bendata colpisce in una tabaccheria della cittàLa fortuna torna a sorridere ad Arezzo.

Vince 2 milioni di euro con Turista per Sempre: non avrà più bisogno di lavorareUn trentenne di Sant’Agnello, nel napoletano, ha cambiato per sempre la sua vita con un Gratta e Vinci. Ha vinto il premio più alto della serie Turista per Sempre, acquistando un tagliando in una ... 105.net

Gratta il biglietto e vince 2 milioni di euro: premio record in BrianzaUna vincita piuttosto importante ha interessato infatti anche un giocatore a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, che si è portato a casa 500mila euro grazie a un biglietto Doppia Sfida Classic ... monzatoday.it

