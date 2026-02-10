San Lorenzo esploso ordigno davanti all' osteria Pesce fritto e baccalà

Una notte di paura a San Lorenzo, dove un ordigno artigianale è esploso davanti all’osteria “Pesce fritto e baccalà”. L’esplosione si è verificata martedì 10 febbraio, creando scompiglio tra i residenti e costringendo le forze dell’ordine a intervenire subito. Per fortuna, non ci sono feriti, ma i danni sono ancora da quantificare. La polizia sta indagando per capire chi si nasconde dietro l’attentato e cosa abbia spinto a compiere un gesto così pericoloso.

