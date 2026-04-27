Ferrara Inline Roller Game torna la manifestazione promozionale ludico-motoria in piazza

Il 30 si svolgerà di nuovo in piazza la manifestazione dedicata agli sport rotellistici, chiamata Ferrara Inline Roller Game. L’evento è rivolto a tutte le età e si propone di promuovere l’attività ludico-motoria con un’attenzione particolare all’inclusività. La manifestazione è organizzata con il supporto della delegazione provinciale della Federazione Italiana Sport Rotellistici. La giornata offrirà diverse attività aperte al pubblico, senza limiti di età.

Giovedì 30 tornano i ‘Ferrara Inline Roller Games’, manifestazione promozionale ludico-motoria degli sport rotellistici, aperta a tutti, con particolare attenzione anche all'inclusività e con la collaborazione della delegazione provinciale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate StraRiccione torna a correre: 900 in gara e iscrizioni aperte per la non competitiva e la camminata ludico-motoriaRiccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione. 14ª Camminata ludico motoria tra Scorzè e Zero BrancoIl 1° maggio torna la tradizionale camminata che unisce i comuni di Scorzè e Zero Branco: un appuntamento aperto a tutti, giunto alla sua... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ferrara Inline trasforma piazza Ariostea in una fucina di campioni. Al via la 1° maggio Ferrara Inline 2026 - 67° Trofeo internazionale del lavoro 'Città di Ferrara' di pattinaggio corsa su stradaE' stata presentata martedì 21 aprile 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, la manifestazione sportiva 1° maggio Ferrara Inline 2026 - 67° Trofeo internazionale del ... cronacacomune.it 1° maggio Ferrara Inline, torna il Trofeo internazionale del Lavoro Città di FerraraIl Pattinaggio torna protagonista in piazza Ariostea a Ferrara per due giornate con la manifestazione 1° maggio Ferrara Inline - Trofeo internazionale del Lavoro Città di Ferrara. Primo appuntamento ... cronacacomune.it