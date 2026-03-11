A Novara un nuovo Concerto del Sabato al Conservatorio Cantelli
A Novara, al Conservatorio Cantelli, si svolge un nuovo Concerto del Sabato. Sabato 14 marzo alle 17, nell'auditorium Fratelli Olivieri, tre docenti e concertisti di rilievo si esibiscono in un evento dedicato al collega Sandro Tognatti, scomparso prematuramente. L'appuntamento coinvolge tre amici e professionisti della musica, offrendo un momento di musica dal vivo al pubblico locale.
