Ferragni rompe il silenzio | il nuovo inizio dopo la Namibia

Dopo aver ottenuto l’assoluzione nel caso Pandoro, Chiara Ferragni è tornata a condividere aggiornamenti con i suoi follower su Instagram. Recentemente, ha rotto il silenzio e ripreso i contatti sui social, annunciando un nuovo inizio. La influencer aveva mantenuto un certo riserbo dopo le vicende legali legate alla causa giudiziaria. Ora, ha pubblicato alcune foto e messaggi rivolti alla sua community.

? Cosa sapere Chiara Ferragni riprende i contatti con i follower su Instagram dopo l'assoluzione nel caso Pandoro.. L'influencer punta sulla condivisione emotiva post viaggio in Namibia per ricostruire la propria immagine.. Dopo la risoluzione giudiziaria riguardante il caso del Pandoro, che ha l’assoluzione dell’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni ha ripreso i contatti diretti con la sua community attraverso un messaggio rivolto ai follower nel gruppo privato di Instagram. L’interazione, avvenuta dopo un lungo periodo di silenzio, è stata caratterizzata da un approccio informale in lingua inglese, con la protagonista che ha manifestato il desiderio di riprendere il dialogo chiedendo come stessero le persone che la seguono.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferragni rompe il silenzio: il nuovo inizio dopo la Namibia Notizie correlate Chiara Ferragni in Namibia: il viaggio della rinascita dopo FedezLa trentottenne Chiara Ferragni ha scelto la Namibia come meta per il suo recente viaggio, segnando un ritorno in Africa a distanza di circa tre anni... Chiara Ferragni, dal silenzio della Namibia alla tempesta in volo. “Mai visto niente del genere su un aereo prima d’ora”Roma, 21 aprile 2026 – Vacanza da cartolina, ritorno decisamente meno: Chiara Ferragni ha raccontato sui social la paura vissuta durante il volo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chiara Ferragni, dal silenzio della Namibia alla tempesta in volo. Mai visto niente del genere da un aereo prima d’ora; Chiara Ferragni, paura in volo: Non ho mai visto niente di simile: mi cago; Elettra Lamborghini dopo Belve: Non avrei dovuto accettare; Paura in volo per Chiara Ferragni, fulmine colpisce l'aereo: Mai visto nulla di simile. Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo l’assoluzione: Non c’erano nemmeno i presupposti per un processoIl messaggio di Chiara Ferragni dopo l’assoluzione: responsabilità ammesse, ma nessuna truffa. Chiara Ferragni torna a parlare dopo l’assoluzione e lo fa nel modo che le è più congeniale: un lungo ... comingsoon.it Chiara Ferragni assolta nel Pandoro Gate, Fabio Damato rompe il silenzio/ Stoccata velenosaChiara Ferragni esce dal processo: il Pandoro Gate è chiuso, ma le parole di Damato fanno rumore. Ecco cos'ha detto l'ex manager. Finalmente si è concluso il caso giudiziario che per anni ha tenuto i ... ilsussidiario.net Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sarebbero in crisi. Come stanno le cose tra di loro. - facebook.com facebook