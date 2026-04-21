Chiara Ferragni ha condiviso sui social un episodio di paura vissuto durante un volo dalla Namibia. L’imprenditrice digitale ha descritto come il volo fosse stato caratterizzato da fulmini e turbolenze intense, facendo riferimento a un’esperienza che non aveva mai vissuto prima su un aereo. Prima di questo, si trovava in Namibia, ma il suo racconto si concentra sul momento di tensione durante il viaggio di ritorno.

Roma, 21 aprile 2026 – Vacanza da cartolina, ritorno decisamente meno: Chiara Ferragni ha raccontato sui social la paura vissuta durante il volo dalla Namibia, tra fulmini e turbolenze. Un episodio inatteso che ha rotto la magia di un viaggio fino a quel momento perfetto. Dal silenzio della Namibia alla tempesta in volo. Cieli infiniti, safari, natura selvaggia: la Namibia è stata per Chiara Ferragni un viaggio intenso, quasi sospeso, raccontato giorno dopo giorno tra immagini luminose e momenti di quiete. Un’esperienza lontana dai ritmi abituali, che aveva il sapore di una pausa necessaria, personale oltre che estetica. Poi il ritorno. E il cambio di scena è stato netto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chiara Ferragni, dal silenzio della Namibia alla tempesta in volo. “Mai visto niente del genere su un aereo prima d’ora”

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Paura per Chiara Ferragni di ritorno dal suo viaggio in Namibia. l’influencer si è trovata nel mezzo di una tempesta con fulmini e turbolenze. Le immagini https://fanpa.ge/9DOXS facebook

Chiara Ferragni, paura per la turbolenza in aereo: "Mai visto" #chiaraferragni x.com