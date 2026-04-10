Un intervento urgente sulla rete idrica in Abruzzo provocherà una sospensione dell’acqua potabile che interesserà circa 275mila cittadini. La zona coinvolta si estende su gran parte del territorio della regione, con lavori che richiedono una temporanea interruzione del servizio. La sospensione è prevista in diversi comuni e durerà per un certo periodo di tempo, rendendo necessarie alcune precauzioni da parte delle persone coinvolte.

Chieti - Un intervento straordinario sulla rete idrica comporterà una significativa sospensione dell’acqua potabile in gran parte del territorio abruzzese. L’Aca (Azienda comprensoriale acquedottistica) ha comunicato che nelle giornate del 13 e 14 aprile circa 275mila cittadini resteranno temporaneamente senza servizio, invitando la popolazione a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diffuse dall’ente e dai Comuni interessati. La misura si rende necessaria per consentire lavori sulla condotta adduttrice “Giardino”, infrastruttura strategica per il sistema idrico locale. L’interruzione è prevista dalle ore 6.00 del 13 aprile fino alle ore 6. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Maxi stop acqua in Abruzzo: 275mila cittadini coinvolti dai lavori urgenti

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GR Abruzzo del 10/04/2026 ore 12:10 x.com

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