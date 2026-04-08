Stezzano al parco con la droga | 22enne arrestato con 350 grammi di hashish

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile a Stezzano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 22enne di origine rumena, già conosciuto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo nel parco, è stato trovato in possesso di circa 350 grammi di hashish. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, a Stezzano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 22enne di origine rumena, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo e pattugliamento del territorio, pianificata e attuata dalla Stazione Carabinieri di Stezzano, con particolare attenzione alle aree sensibili e ai luoghi di aggregazione. In tale contesto, anche attraverso servizi svolti in abiti civili e con il supporto di pattuglie in uniforme, i militari hanno intensificato la presenza all’interno del parco pubblico “La Tinenta”, al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità diffusa, con specifico riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Arresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nel parco pubblico «La Tinenta». x.com

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