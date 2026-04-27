Fermato con due biciclette rubate e una chiave per forzare serrature | denunciato 30enne

Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, la Polizia di Stato ha fermato un uomo in via Guerrazzi a Bergamo dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante una presenza sospetta vicino a un’azienda. Durante il controllo, sono state trovate due biciclette di provenienza furtiva e una chiave presumibilmente utilizzata per forzare serrature. L’uomo, di 30 anni, è stato denunciato in stato di libertà.

Bergamo. Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, la Polizia di Stato è intervenuta in via Guerrazzi a seguito della segnalazione di un uomo sospetto nei pressi di un’azienda. Una volante, giunta rapidamente sul posto, ha individuato il soggetto poco distante, trovandolo in possesso di due biciclette risultate rubate. Durante il controllo, l’uomo non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile né sulla provenienza delle biciclette né sulla sua presenza nella zona. I mezzi sono stati quindi sequestrati. Dagli accertamenti successivi è emerso che si tratta di un cittadino nigeriano, classe 1996, senza fissa dimora e regolarmente presente sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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