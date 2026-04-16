Fiuggi fermato con la patente scaduta minaccia di morte i poliziotti denunciato 30enne

Durante un controllo stradale a Fiuggi, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo alla guida con la patente scaduta. L’automobilista ha reagito minacciando di morte gli agenti presenti. L’uomo, un 30enne, è stato quindi denunciato per minacce e per aver guidato senza patente valida. L’episodio si è concluso con l’intervento delle autorità, che hanno gestito la situazione.

Un normale controllo stradale si è trasformato in un episodio di forte tensione nella mattinata di ieri a Fiuggi, culminando con la denuncia di un automobilista da parte della Polizia di Stato.L'intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, impegnati.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Multe da 5mila euro e auto sequestrate. Fermato 85enne con patente scaduta da 4 anni Idrissa Gueye fermato con una patente falsa al confine con la Slovenia: denunciato dalla poliziaLa polizia ha scoperto che il giocatore dell'Udinese Gueye era alla guida della sua Audi con una patente contraffatta dopo un controllo di routine al... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Frosinone, ruba articoli per l’igiene personale: fermato e denunciato; Fiuggi spaccata da 60mila euro in un negozio di ottica | incastrata la banda dell' ariete cinque arresti. Leonardo Maria Del Vecchio, Acqua Fiuggi lancia il nuovo spot con la top model Mariacarla BosconoUn nuovo spot per Acqua e Terme di Fiuggi Spa. In onda a partire dal 23 marzo 2026 vede come protagonista Mariacarla Boscono, figura iconica della moda italiana e presenza costante sulle principali ... milanofinanza.it