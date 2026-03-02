Chiave digitale samsung funzionerà con serrature smart uwb e nfc

Samsung Wallet ha annunciato l'introduzione di una chiave digitale che permette di sbloccare serrature smart compatibili con tecnologia UWB e NFC. Questa novità consente di utilizzare il proprio smartphone come chiave di accesso per le porte di casa, senza bisogno di chiavi fisiche. La funzione sarà disponibile per dispositivi Samsung compatibili e serrature smart integrate con i sistemi UWB e NFC.

Nel contesto della casa connessa, Samsung Wallet espande le sue funzionalità introducendo una chiave digitale per l’ingresso domestico. la funzione digital home key permette di sbloccare serrature intelligenti compatibili tramite tecnologie di prossimità NFC e UWB, sfruttando lo standard Aliro. questa integrazione amplia l’offerta di accesso rapido e sicuro, eliminando la necessità di una chiave fisica e restando integrata con l’ecosistema Galaxy. l’aggiornamento introduce la possibilità di interagire con serrature Smart Home tramite la Samsung Wallet, offrendo una nuova tipologia di chiave digitale capace di interfacciarsi con serrature Aliro. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Chiave digitale samsung funzionerà con serrature smart uwb e nfc Samsung trasforma il tuo telefono galaxy in una chiave digitale per la casaSamsung Wallet amplia le proprie capacità oltre al tradizionale ruolo di portafoglio digitale, introducendo una chiave domestica digitale per... Furto a Villa Pigna: “Chiave bulgara” scatta, allarme sicurezza per serrature obsolete e telecamere non attive.Ancora un furto a Villa Pigna, dove i ladri sono tornati a colpire in un’abitazione di via Cuneo. Contenuti utili per approfondire Chiave digitale. Argomenti discussi: Come la tecnologia sta rivoluzionando il check-in nelle strutture ricettive. Samsung Wallet sempre più versatile: arrivano anche le chiavi di casaSamsung sta puntando a rendere sempre più versatile la sua app Samsung Wallet e l’ultima novità punta a trasformare lo smartphone in una vera e propria chiave di casa digitale. hdblog.it Samsung Wallet introduce la Digital Home Key: lo smartphone Galaxy ora apre anche la porta di casaDebutta la nuova funzione di Samsung Wallet che consente di sbloccare le serrature intelligenti, ecco Digital Home Key ... tuttoandroid.net