Fermato al volante in viale Monte Kosica tenta la fuga | aveva con sè 60 grammi di crack
Durante un normale controllo stradale in viale Monte Kosica, un uomo è stato fermato alla guida e ha tentato di scappare. Durante l'operazione, sono stati trovati 60 grammi di crack in suo possesso. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha proceduto con i rilievi e il sequestro della sostanza.
Un normale controllo stradale si è trasformato nell'ennesimo arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio del 25 aprile scorso, la Polizia di Stato di Modena ha infatti bloccato e arrestato un 32enne italiano, un volto già noto alle forze dell'ordine e regolare sul.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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