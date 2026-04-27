Fermato al volante in viale Monte Kosica tenta la fuga | aveva con sè 60 grammi di crack

Durante un normale controllo stradale in viale Monte Kosica, un uomo è stato fermato alla guida e ha tentato di scappare. Durante l'operazione, sono stati trovati 60 grammi di crack in suo possesso. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha proceduto con i rilievi e il sequestro della sostanza.