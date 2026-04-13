Beccato con l’auto imbottita di cocaina | bianca nascosta dentro il cruscotto

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina nascoste dietro l’autoradio e all’interno del cruscotto della sua auto. L’intervento si è svolto in via Compagnoni, dove le forze dell’ordine hanno fermato il veicolo e trovato la droga. Il cittadino marocchino è stato portato in carcere con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Aveva 21 dosi di “coca” nascoste dietro l’autoradio e per lui sono scattate le manette. Un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia in via Compagnoni a Milano nei giorni scorsi.Il blitzTutto è iniziato quando i poliziotti della squadra investigativa del commissariato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Beccato in auto con mezzo chilo di cocaina, latitante rintracciato e arrestato in InghilterraLa Procura generale di Perugia, tramite l'ufficio Sdi, ha ottenuto l'arresto di un inglese di 35 anni, residente stabilmente in Gran Bretagna e... Beccato in auto con la cocaina nel giubbotto e arrestatoLa Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un uomo detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.