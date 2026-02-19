Nuovo caso Sea Watch il Tribunale di Catania revoca il fermo della nave 5 La Ong | Presto torneremo nel Mediterraneo

Il Tribunale di Catania ha revocato il fermo della nave Sea Watch 5, dopo aver esaminato il caso. La causa principale è la mancata comunicazione delle coordinate di soccorso alle autorità libiche, che aveva portato alla sospensione delle operazioni. La Ong ha annunciato che presto tornerà in mare per continuare le attività di salvataggio nel Mediterraneo. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra le autorità italiane e le organizzazioni di soccorso. La nave si prepara a ripartire verso acque internazionali.

«Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Ieri il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Presto torneremo nel Mediterraneo centrale». Lo scrive la Ong sui propri canali social. Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l'assegnazione di Catania come porto sicuro. L'intervento spiega la ong, era avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane perché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso.