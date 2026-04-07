Nelle ultime settimane, le autorità italiane hanno fermato una seconda nave dell'organizzazione Sea Watch, chiamata Aurora. La motonave, che aveva recentemente recuperato 44 migranti e li aveva condotti a Lampedusa, è stata sottoposta a fermo dopo l’intervento delle forze di polizia. La ong rischia ora una multa molto elevata, legata al provvedimento di sequestro del natante. La situazione si inserisce in un quadro di controlli più stringenti sulle operazioni di salvataggio in mare.

Sottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati per cinque giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata, e li aveva condotti a Lampedusa sabato scorso. La ong tedesca ora rischia una multa fino a 10 mila euro. La motivazione addotta è che il team non avrebbe informato le milizie libiche dei piani di salvataggio. "Ma noi chiediamo - è la replica - perché mai avremmo dovuto informare delle milizie che abusano, torturano e rapiscono persone in cerca di rifugio? L'Italia trattiene la nostra nave di soccorso Aurora nonostante 71 persone risultino disperse dal terribile naufragio di Pasqua nel Mediterraneo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Seconda nave Sea Watch fermata in una settimana. L'ong rischia una multa salatissima

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Migranti, nave Sea Watch sottoposta a fermo dopo salvataggioNei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati per cinque giorni su una piattaforma petrolifera abbandonata, e li aveva condotti a Lampedusa ... grandangoloagrigento.it

Dopo il salvataggio di migranti scatta il fermo per la nave di Sea WatchPALERMO – Fermata la nave Aurora di Sea Watch, che aveva soccorso 44 migranti nel Mediterraneo bloccate sulla piattaforma petrolifera Didon abbandonata. La ong tedesca rischia una multa tra i duemila ... livesicilia.it

Sea Watch Auora sottoposta a fermo dopo lo sbarco a Lampedusa x.com

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