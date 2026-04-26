La Fermana sfida l’Urbania Obiettivo playoff nazionali
La Fermana si prepara ad affrontare l’Urbania nell’ultima partita della stagione, con l’obiettivo di ottenere un posto ai playoff nazionali. In questa settimana, molto spazio è stato dedicato alle novità societarie che hanno coinvolto la squadra, lasciando in secondo piano gli aspetti sportivi. La sfida finale si svolgerà sotto la guida di Augusto Gentilini, che cercherà di concludere al meglio un campionato caratterizzato anche da cambiamenti fuori dal campo.
Una settimana in cui l’attenzione mediatica è stata tutta virata sull’extra campo, con le novità importanti che sono arrivate dal fronte societario, si conclude con l’ultimo impegno della stagione per la Fermana di Augusto Gentilini. La certezza del secondo posto c’è già da tempo ma, affinché questo valga direttamente l’accesso agli spareggi nazionali, serve almeno un punto nella trasferta di Urbania. In casa della squadra allenata dall’ex allenatore canarino Giovanni Cornacchini infatti bisogna fare in modo che il distacco nei confronti della seconda della classe si mantenga di almeno 10 punti. Questo significherebbe saltare a piedi pari i...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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