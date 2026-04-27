Fere al Liberati passa la Pianese La Ternana scivola al nono posto

Nel match disputato allo stadio “Liberati”, la formazione locale ha subito una sconfitta per 3-1 contro la Pianese. La squadra ospite ha segnato tre gol, mentre la Ternana è riuscita a trovare la rete del momentaneo 1-1. La formazione della Ternana ha schierato un modulo 3-4-2-1 e ha effettuato alcuni cambi nel corso del secondo tempo. Con questa sconfitta, la squadra si trova al nono posto in classifica.

TERNANA 1 PIANESE 3 TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Donati, Kurti, Pagliari; Kerrigan (16’ pt Bruti), McJannet (20’ st Vallocchia), Garetto, Ndrecka; Orellana (35’ st Leonardi), Panico (20’ st Ferrante); Pettinari (35’ st Aramu). A disp. Morlupo, D’Alterio, Tripi, Salvatore, Meccariello, Biancafarina, Capuano, Turella, Martella. All. Fazio. PIANESE (3-4-2-1): Nespola; Masetti, Ercolani, Amey; Tirelli (20’ st Sodero), Bertini, Proietto, Sussi; Martey, Ianesi (20’ st Peli); Bellini (39’ pt Ongaro). A disp. Reali, Porciatti, Colombo, Balde, Vigiani, Coccia, Xhani. All. Birindelli. Arbitro: Tona Mbei di Cuneo Marcatori: 9’ pt Kerrigan, 14’ st e 34’ st Ongaro, 48’ st Sodero Spettatori: 3.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fere, al “Liberati“ passa la Pianese. La Ternana scivola al nono posto Notizie correlate Ongaro e Sodero ribaltano la Ternana, la Pianese vince al Liberati e chiude sestaTerni, 26 aprile 2026 – Storica impresa della Pianese, che espugna Terni e conquista una vittoria che vale la possibilità di disputare in casa il... Leggi anche: Ternana-Pianese: sfida decisiva al Liberati per i play off Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fere, al Liberati passa la Pianese. La Ternana scivola al nono posto; Ternana all’asta: il futuro delle Fere passa dall’acquisto del ramo d’azienda sportivo. Precedenti, scenari e tempistiche; La Ternana chiude male la stagione regolare. La Pianese passa al Liberati (1-3); Ternana, che amarezza: rossoverdi rimontati e battuti al Liberati dalla Pianese -. La Ternana chiude male la stagione regolare. La Pianese passa al Liberati (1-3)Kerrigan porta in vantaggio i rossoverdi ma poi si fa male. Donati colpisce una traversa, nel secondo tempo i toscani prima pareggiano, poi chiudono i conti ... corrieredellumbria.it Ternana flop, al Liberati passa la Torres. Non basta nemmemo la superiorità numericaNOTE: Spettatori: 3.017 (58 ospiti). Espulso: 39’ pt Nunziatini. Ammoniti: Nunziatini, Maestrelli, Zecca. Angoli: 11 a 0. Recupero: 5’ e 5’ Dopo due mesi, la Ternana crolla in casa per mano della ... lanazione.it SERIE C, GIRONE B, ULTIMA GIORNATA: GUBBIO-PINETO 2-0, AI PLAYOFF SARÀ DI NUOVO ROSSOBLÙ CONTRO BIANCOAZZURRI IN ABRUZZO. TERNANA-PIANESE 1-3 E FERE SEMPRE CONTRO I BIANCONERI AI PLAYOFF. FORLI-PERUGIA 1-1, - facebook.com facebook