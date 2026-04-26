Ongaro e Sodero ribaltano la Ternana la Pianese vince al Liberati e chiude sesta

La Pianese ha ottenuto una vittoria importante sul campo della Ternana, conquistando un risultato che le permette di disputare in casa il primo turno dei playoff. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite, che ha così chiuso al sesto posto in classifica. La Ternana, invece, dovrà vincere la partita di ritorno per mantenere vive le speranze di passaggio del turno.

Terni, 26 aprile 2026 – Storica impresa della Pianese, che espugna Terni e conquista una vittoria che vale la possibilità di disputare in casa il primo turno playoff proprio contro le fere che dovranno necessariamente vincere al Comunale per passare. Al Liberati dopo pochi minuti Kerrigan superava l’esordiente Nespola per l’1-0 umbro al 9’. Le zebrette si riorganizzano ma si rendono pericolose solo al 41’ con un tiro di Bertini, che viene contratto. Sul ribaltamento di fronte la Ternana riesce ad innescare un contropiede che porta Donati alla conclusione da centro area, che colpisce in pieno la traversa. Al 44’ la Pianese costruisce alla...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ongaro e Sodero ribaltano la Ternana, la Pianese vince al Liberati e chiude sesta Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Pianese: sfida decisiva al Liberati per i play off Leggi anche: Ternana-Pianese, segui la DIRETTA del match del Libero Liberati