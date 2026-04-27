fenice licenzia beatrice venezi

La Fondazione Teatro La Fenice ha deciso di interrompere tutte le collaborazioni con la direttrice d’orchestra dopo sette mesi di polemiche. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segue una serie di contestazioni che hanno coinvolto la direttrice e l’orchestra. La cancellazione delle future collaborazioni riguarda sia la direzione artistica che altri impegni legati alla stagione in corso. La scelta è stata resa nota senza ulteriori commenti ufficiali.

La Fondazione Teatro La Fenice ha annullato tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi dopo sette mesi di polemiche. La decisione, annunciata domenica durante l’intervallo del Lohengrin, segue gravi dichiarazioni pubbliche considerate offensive verso il valore artistico della Fondazione e dell’Orchestra. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha sottolineato l’incompatibilità con i principi istituzionali e il rispetto dovuto ai musicisti. L’intervista decisiva è apparsa sul quotidiano argentino La Nación, dove Venezi ha accusato la Fenice di “posti tramandati di padre in figlio”, insinuando nepotismo. Questa affermazione ha aggravato tensioni pregresse, inclusa una precedente critica sulla gestione “anarchica” del teatro.🔗 Leggi su Lawebstar.it

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La Fenice festeggia il licenziamento di Beatrice Venezi

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