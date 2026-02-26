Maria Grazia Chiuri debutta con la prima sfilata per Fendi alla Milano Fashion Week AI 2026-2027. Tra silhouette asciutte, pellicce e borse iconiche. Ad applaudirla: Uma Thurman, Dakota Fanning e Monica Bellucci tra le tante star in prima fila. “Meno io più noi”. La scritta sul pavimento della sala, opera dell’artista @saggnapoli, è una dichiarazione di metodo: @mariagraziachiuri entra da @Fendi togliendo volume all’ego e restituendolo al lavoro, alla squadra, alle mani. Non è una frase “carina”. È un dispositivo. E in un’industria che discute di moda come di calcio al bar, lei sceglie la parte più impopolare: la complessità. Il “noi” qui non annulla nessuno, mette in asse. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maria Grazia Chiuri debutta con la prima sfilata per Fendi alla Milano Fashion Week A/I 2026-2027. Diverse le star sedute in prima fila.

