Maria Grazia Chiuri torna in Fendi come direttrice creativa

Il ritorno di Maria Grazia Chiuri alla direzione creativa di Fendi segna un momento strategico per la storica maison romana, parte del gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Dopo una carriera internazionale di grande rilievo, la stilista torna nella capitale italiana come Chief Creative Officer, con l'obiettivo di guidare una nuova fase evolutiva del brand, nel rispetto della sua eredità artigianale e della sua identità distintiva. Il rapporto tra Chiuri e Fendi ha origini profonde: nel 1989, a soli 24 anni, entrò in azienda contribuendo allo sviluppo delle collezioni di accessori.

Maria Grazia Chiuri, che con Pierpaolo Piccioli fu direttrice creativa del marchio Valentino, alla camera ardente dello stilistaMaria Grazia Chiuri, ex direttrice creativa di Valentino insieme a Pierpaolo Piccioli, ricorda il rapporto con lo stilista durante la camera ardente.

Il debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi, il primo vero show di Demna da Gucci e tutte le altre novità della Settimana della Moda appena iniziata.Maria Grazia Chiuri ha presentato la sua prima collezione da Fendi, attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

«Sono qui per restituire ciò che ho ricevuto»: Maria Grazia Chiuri parla del suo ritorno in Fendi, 26 anni dopoSei mesi dopo l'uscita da Dior, la stilista è riapprodata a Fendi, dove la sua carriera è iniziata, quasi tre decenni fa. L'abbiamo incontrata alla vigilia della presentazione della sua prima collezio ... vogue.it

Maria Grazia Chiuri torna in Fendi come direttrice creativaMaria Grazia Chiuri inizia ufficialmente il suo ruolo come chief creative officer di Fendi (gruppo Lvmh) a partire da febbraio 2026, in concomitanza con la presentazione della sua prima collezione per ... primaonline.it

