Vincenzo Dongellini, 49 anni, è stato arrestato a Bergamo per aver ucciso a coltellate la moglie Valentina Sarto. Dopo l’arresto, Dongellini ha scelto di non rispondere alle domande delle autorità. Nel frattempo, si è svolto un presidio silenzioso con la presenza del sindaco e una fiaccolata in memoria della vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Bergamo, 19 marzo 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Vincenzo Dongellini, il 49enne in carcere a Bergamo per aver ucciso a coltellate, ieri mattina, la moglie Valentina Sarto. L'uomo, che è difeso dall'avvocato Stefania Battistelli, ha fatto scena muta di fronte al procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e al sostituto titolare del caso Antonio Mele. Nelle prossime ore sarà sentito anche dal gip. È stata invece fissata per domani l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà eseguita all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dai primi rilievi della polizia scientifica, la donna sarebbe stata raggiunta tra le 6 e le 8 coltellate alla schiena e al collo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicidio Valentina Sarto: il marito Vincenzo Dongellini si avvale della facoltà di non rispondere dopo l’arresto. Presidio silenzioso con il sindaco e fiaccolata

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