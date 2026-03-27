Femminicidio Carol Maltesi annullato l'ergastolo a Fontana | Deficit di motivazione sulla premeditazione
La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha annullato l'ergastolo inflitto a Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi, avvenuto a Rescaldina nell gennaio 2022. La decisione si basa su presunti
Ci sarebbero "evidenti deficit" nelle motivazioni della sentenza con cui i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno condannato all'ergastolo Davide Fontana, accusato del femminicidio di Carol Maltesi avvenuto l'11 gennaio 2022 a Rescaldina (Milano). 🔗 Leggi su Fanpage.it
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