Il rapper ha annunciato di aver ottenuto il disco d'oro per un brano in collaborazione con Marco Masini. Durante un messaggio pubblico, ha dedicato il risultato al suo chihuahua, Maurizio, adottato a marzo di quest'anno. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan, che hanno commentato con entusiasmo la vittoria musicale e il riferimento affettuoso all'animale. La conquista si aggiunge alle recenti soddisfazioni della carriera dell'artista.

? Cosa sapere Fedez celebra il disco d'oro per il brano con Marco Masini.. Il rapper dedica il traguardo al chihuahua Maurizio arrivato a marzo.. Fedez ha celebrato il raggiungimento del disco d’oro per il brano presentato a Sanremo insieme a Marco Masini, dedicando il traguardo a Maurizio, un piccolo chihuahua toy a pelo lungo che ha portato equilibrio e serenità nella sua quotidianità. Attraverso una serie di scatti pubblicati sui propri canali social, il rapper milanese ha condiviso la propria felicità accanto alla compagna Giulia Honegger. Nel post, caratterizzato da un tono ironico, l’artista ha voluto sottolineare come l’arrivo del nuovo membro della famiglia, avvenuto all’inizio di marzo, sia stato fondamentale per ritrovare luce e tranquillità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedez festeggia il disco d’oro: il segreto è il piccolo Maurizio

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