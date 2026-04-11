Il ‘professore’ si racconta | Il segreto è non vivere di ricordi E intanto festeggia cinquant’anni di matrimonio e di panchine Prandi nozze d’oro con Rosy e la pallavolo

Silvano Prandi, noto allenatore di pallavolo, celebra cinquant’anni di matrimonio con la moglie e ricorda le sue esperienze legate al paese natale, San Benedetto Belbo, nelle Langhe di Fenoglio. In un’intervista, afferma che il segreto per vivere bene è non vivere di ricordi, e nello stesso tempo condivide il suo percorso personale e professionale, tra ricorrenze familiari e passioni sportive.

"Il mio paese". Lo ripete spesso Silvano Prandi. Parla di San Benedetto Belbo, le Langhe di Fenoglio. Un paese che il ‘professore’ del volley italiano ha abbandonato presto, alla fine della quinta elementare, mandato in collegio da un padre duro: "Il maestro del paese ma anche il mio, in casa", racconta. "Mi piace tornare, però, oggi che con più calma posso respirare la mia aria e provare qualche nuova trattoria". Classe 1947, Prandi ha compiuto cinquant’anni. No, non è un errore di calcolo. I cinquant’anni sono quelli sulle panchine delle squadre di pallavolo, un’esperienza iniziata nel 1976 a Torino e mai più abbandonata, almeno fino allo scorso gennaio quando il tecnico che ora vive a Cuneo si è dimesso dalla guida dello Chaumont, Francia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ‘professore’ si racconta: "Il segreto è non vivere di ricordi». E intanto festeggia cinquant’anni di matrimonio e di panchine. Prandi, nozze d’oro con Rosy e la pallavolo Leggi anche: Dove l’oro racconta la città, dopo cinquant’anni di arte orafa la gioielleria diventa Bottega storica Leggi anche: Dopo i rumors su un possibile matrimonio segreto, foto AI e clip inverosimili sulle nozze con Tom Holland, Zendaya fa un pò di chiarezza da Jimmy Kimmel