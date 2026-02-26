Fedez è protagonista di un’operazione piuttosto critica su più fronti Trova il tempo per pubblicizzare un dispositivo per riscaldare il tabacco come mai veicola messaggi dannosi? | così Selvaggia Lucarelli e l’Unione Nazionale Consumatori

Recentemente, Fedez si è trovato al centro di polemiche legate a una sua recente attività commerciale. La questione riguarda la promozione di un dispositivo per riscaldare il tabacco, suscitando domande sulla responsabilità di veicolare messaggi potenzialmente dannosi. Questa situazione ha attirato l’attenzione di commentatori e associazioni di consumatori, che hanno espresso le loro preoccupazioni pubblicamente.

“Fedez, a Sanremo in versione low profile, è protagonista di un’operazione commerciale piuttosto critica su più fronti. Parliamo di dispositivi legati all’utilizzo di tabacco la cui pubblicità, come risaputo, è vietatissima”: inizia così un post della newsletter ValeTutto, di Selvaggia Lucarelli. E ancora, si legge: “E proprio a proposito di comunicati stampa, Ploom (il marchio sponsorizzato da Fedez, ndr) ha fatto sapere ai giornali che ‘in occasione della settimana più iconica della musica italiana, Ploom accompagnerà i propri consumatori adulti in una serie di esperienze uniche, che vedranno il proprio momento clou nell’esclusivo Meet & Greet con uno degli ospiti più attesi del Festival: Fedez’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

