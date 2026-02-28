Il giudice per le indagini preliminari di Genova ha deciso di riaprire le indagini sul decesso di Francesca Toscano, affermando che la morte potrebbe essere collegata a effetti avversi da vaccino Covid. I legali di Toscano hanno dichiarato che nelle prossime settimane verranno interrogati alcuni testimoni, tra cui un funzionario sanitario. La vittima era deceduta poco dopo aver ricevuto la somministrazione.

Il decesso di Francesca Tuscano «è ragionevolmente da riferirsi ad effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid-19». Lo scrive la gip del tribunale di Genova Angela Maria Nutini, che ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura nell’indagine sulla morte dell’insegnante 32enne, deceduta tra il 3 e il 4 aprile 2021 dopo la somministrazione del vaccino anti Covid AstraZeneca. Secondo la giudice, la richiesta di archiviazione non può essere accolta. Nel decreto si legge infatti che «la morte va con alta probabilità, se non certezza, ascritta agli effetti avversi causati dalla somministrazione di vaccino anti Covid-19. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Morì a causa del vaccino Covid”, il gip di Genova riapre le indagini su Francesca Toscano. I legali: “Interrogate Speranza”

