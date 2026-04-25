Federico Russo, nato nel 1997 a Roma, è il maggiore di sei fratelli. Ha iniziato la carriera da attore nel 2004, partecipando alla soap opera molto nota. È conosciuto principalmente per il ruolo di Mimmo nella serie televisiva italiana. La sua crescita artistica si è sviluppata nel corso degli anni, portandolo a diventare una presenza stabile nel panorama televisivo nazionale. La sua vita personale ha attraversato momenti difficili, tra cui la perdita del padre.

Classe 1997, Federico Russo è originario di Roma ed è il maggiore di sei fratelli. Ha debuttato nel 2004 come attore, prendendo parte a Incantesimo, una famosissima soap. In seguito, ancora giovanissimo, ha partecipato allo spin-off di Ballando con le Stelle dedicato ai bambini, vincendo la competizione. La vera svolta nella vita di Federico Russo è arrivata nel 2006 quando è stato scelto per vestire i panni di Mimmo, il più piccolo della famiglia Cesaroni, figlio di Giulio, il protagonista interpretato da Claudio Amendola. Dopo la fine dei Cesaroni, Federico Russo ha proseguito la sua carriera d’attore. Da sempre molto riservato, Federico Russo qualche tempo fa si era lasciato andare, parlando di un rapporto difficile con suo padre.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Federico Russo, il celebre Mimmo dei Cesaroni: dall’abbandono del padre alla carriera formidabile

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