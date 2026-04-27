Federico II Archicam | a Palazzo Gravina la storia urbana della Campania dal dopoguerra a oggi

A Palazzo Gravina si tiene una mostra dedicata alla storia urbana della Campania, con particolare attenzione a Napoli, dal dopoguerra fino a oggi. L’esposizione presenta fotografie, planimetrie e documenti che illustrano le trasformazioni dell’architettura e del paesaggio nel corso degli ultimi settant’anni. L’evento si focalizza sui cambiamenti avvenuti nel tessuto urbano e sulle modalità di sviluppo delle aree cittadine e periferiche.

Un viaggio che racconta come sono cambiati l’architettura e il paesaggio a Napoli e in Campania dal dopoguerra ad oggi. Disegni, plastici, foto di grandi autori compongono la mostra “Aechicam. Napoli e la Campania. Architettura e Paesaggio 1945-2025”, promossa dalla Fondazione Annali dell’Architettura e delle città e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il contributo dell’assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania. L’esposizione, a cura di Pasquale Belfiore, Alessandro Castagnaro e Marella Santangelo, sarà inaugurata il 29 aprile alle ore 15.30 a Palazzo Gravina, sede storica del Dipartimento di Architettura della Federico II, in via Monteoliveto 3.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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