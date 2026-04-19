Palazzo Federico II le nuove tecnologie fanno riemergere il gigante nascosto di viale Capocci

A Viterbo, il Palazzo Federico II viene nuovamente sotto i riflettori grazie all’applicazione di tecnologie digitali e metodi archeologici avanzati. Questi strumenti hanno permesso di far riemergere parti nascoste dell'edificio, rivelando dettagli inediti sulla sua struttura e storia. La scoperta si inserisce in un progetto di studio che mira a valorizzare un monumento storico poco conosciuto, attraverso un approccio innovativo e scientifico.

Viterbo riscopre uno dei suoi monumenti più prestigiosi e meno conosciuti, attraverso l'uso di tecnologie digitali e analisi archeologiche d'avanguardia. Il progetto Oltre la Pietra ha permesso di individuare la collocazione e la struttura del palazzo di Federico II, l'aula imperiale che un tempo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, racconta cos’è il Dimostratore Arca, gioiello per le tecnologie dell’agroalimentareA Napoli debutta Arca, dimostratore del centro Agritech finanziato col Pnrr: tecnologie, robotica e 250 soluzioni per imprese agricole. Leggi anche: Palazzo Koch a Roma, il gioiello nascosto visitabile gratis: ecco le nuove date di visita Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Palazzo Federico II, le nuove tecnologie fanno riemergere il gigante nascosto di viale Capocci; Oltre la Pietra - Il Palazzo di Federico II a Viterbo, il 18 aprile presentazione dei primi risultati del progetto; Viterbo - Oltre la Pietra, alla Sala Regia i primi risultati sul Palazzo di Federico II: studi e tecnologia per riscoprire la storia della città; Torna il Ratatà Festival, tra illustrazioni e fumetti si indaga su Federico II. Viterbo – Oltre la Pietra, alla Sala Regia i primi risultati sul Palazzo di Federico II: studi e tecnologia per riscoprire la storia della cittàAppuntamento sabato alle 17 per scoprire i primi importanti dettagli che permetteranno di valorizzare uno dei luoghi più affascinanti ma sottovalutati della ci ... etrurianews.it “Oltre la pietra. Il Palazzo di Federico II a Viterbo”, oggi la presentazione dei primi risultati del progetto - TusciaTimes.eu (.it) facebook Vianello (Lega – LV): “Ho ricevuto oggi a palazzo Ferro Fini, Federico De Rosa, in compagnia dell’Associazione Famiglie Abilità per parlare di autismo. Un grazie all’assessora regionale Paola Roma per aver partecipato all’incontro” tinyurl.com/3zw8uese x.com