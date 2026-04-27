Al Teatro Bracco, si presenta lo spettacolo “Mamma…zzo”, interpretato e scritto da Federica Cifola, con la regia di Marco Terenzi. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale e si distingue per la presenza di Cifola, che assume anche il ruolo di autrice della pièce. La rappresentazione si inserisce nel cartellone di eventi in corso nel teatro.

Nel tessuto della stagione del Teatro Bracco, si inserisce con vivace intelligenza scenica “Mamma.zzo”, spettacolo interpretato da Federica Cifola, qui anche autrice insieme al regista Marco Terenzi. Sotto la guida di Caterina De Santis, lo spazio di via Tarsia si prepara ad accogliere, da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio (giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19.30, domenica ore 18.30), una proposta che si annuncia come un affondo ironico e, al tempo stesso, lucidamente disincantato sull’universo materno. Federica Cifola, artista poliedrica, sospesa tra imitazione, comicità e conduzione radiofonica, costruisce qui una drammaturgia che si muove sul crinale sottile tra sorriso e inquietudine.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Federica Cifola al Teatro Bracco con “Mamma…zzo”

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