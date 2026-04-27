FC 26 SHOWDOWN LALIGA | MOSQUERA VS CARDOSO IN PALIO IL +2 E IL PLAYSTYLE+ EXTRA!

Nella sfida della LaLiga EA Sports, si affrontano Cristhian Mosquera del Valencia e Johnny Cardoso del Betis in un incontro Showdown. I due giocatori si sfidano per ottenere un vantaggio di due punti e migliorare il loro stile di gioco. La partita si svolge su un palcoscenico di alta tensione, con i due atleti impegnati in un duello che mette in gioco il loro rendimento e le strategie adottate.

Il palcoscenico della LaLiga EA Sports si accende con un duello Showdown ad altissima tensione. Da una parte il muro del Valencia, Cristhian Mosquera, dall’altra il metronomo del Betis, Johnny Cardoso. Chi si aggiudicherà il super-bonus? Ecco l’analisi completa. Le ore 19:00 portano una sfida cruciale per chiunque schieri una squadra basata sul campionato spagnolo. Con le nuove regole Showdown, la posta in gioco è altissima: il vincitore del match reale non riceverà solo il classico potenziamento delle statistiche, ma sbloccherà un nuovo PlayStyle+ (icona verde), trasformando una carta già ottima in un top player assoluto del meta. Regole del Super-Upgrade.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN LALIGA: MOSQUERA VS CARDOSO, IN PALIO IL +2 E IL PLAYSTYLE+ EXTRA! Notizie correlate FC 26, SHOWDOWN CON SUPER-BONUS: CLARKE VS CHARLES, CHI PRENDE IL PLAYSTYLE+ EXTRA?La rivoluzione delle sfide Showdown colpisce anche la Championship! Jack Clarke e Shea Charles si sfidano per un upgrade che vale doppio: oltre al +2... Leggi anche: FC 26, Answer the Call: Come funzionano gli upgrade +1 e il terzo PlayStyle+! Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Atlético de Madrid - Athletic Club LALIGA EA SPORTS; Watch Real Oviedo - Villarreal Live Stream Online | DAZN IT; Watch Barcelona - Celta de Vigo Live Stream Online | DAZN IT; Watch Milan - Juventus Live Stream Online | DAZN IT. FC 26 Showdown LALIGA: Berchiche vs Pépé!La prima sfida Showdown della stagione è arrivata! Il concetto di Showdown è semplice: due giocatori, uno per ogni squadra che si affronta in un match del mondo reale, ricevono una speciale carta SBC. imiglioridififa.com FC 26, SHOWDOWN CON SUPER-BONUS: CLARKE VS CHARLES, CHI PRENDE IL PLAYSTYLE+ EXTRA?La rivoluzione delle sfide Showdown colpisce anche la Championship! Jack Clarke e Shea Charles si sfidano per un upgrade che vale doppio: oltre al +2 OVR, in ... imiglioridififa.com #Lewandowski will leave #Barça at the end of the #season. [Guillem Balague] #LaLiga #FCBarcelona #lewandowski - facebook.com facebook LaLiga Hypertensiones ci ha abituato al fatto che qualsiasi cosa surreale può succedere, ma un'uscita di testa come questa di Andrada l'ho vista poche volte. Vedremo di quanti mesi sarà la squalifica. x.com