FC 26 PIOGGIA DI TOTS PREMIER | COME SBLOCCARE WILSON ANDERSON E IL PACCHETTO GARANTITO

EA Sports ha avviato la promozione dedicata alla Premier League con l’obiettivo “Esibizione TOTS”. Durante l’evento, sono stati annunciati due nuovi premi, le carte Menzioni d’Onore, e sono stati messi in palio pacchetti ad alta valutazione. Inoltre, è previsto un TOTS garantito per i partecipanti. La promozione coinvolge giocatori e appassionati che desiderano sbloccare carte e pacchetti speciali.

EA Sports accende i motori della Premier League con l’obiettivo “Esibizione TOTS”. In palio non solo due nuove carte Menzioni d’Onore, ma anche pacchetti ad alta valutazione e un TOTS garantito. Ecco la guida rapida per non perdere nulla. Il venerdì dei TOTS Premier League entra nel vivo con un obiettivo Live che è una vera e propria miniera d’oro per chi vuole rinforzare il club senza spendere crediti. Attraverso l’Amichevole “Esibizione TOTS Premier League”, potrete portarvi a casa due giocatori speciali da 91 OVR e, soprattutto, la possibilità di trovare i pezzi pregiati del Team of the Season. Oltre ai giocatori, il premio finale è il pezzo forte: 1x Pacchetto giocatore TOTS Premier LeagueBWSL garantito.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, PIOGGIA DI TOTS PREMIER: COME SBLOCCARE WILSON, ANDERSON E IL PACCHETTO GARANTITO Notizie correlate FC 26 SBC Flashback: Callum Wilson (88) – Il “Killer” d’area della PremierSe non hai il budget per i top player della promo Answer the Call, Wilson Flashback è la soluzione perfetta. FC 26, DOPPIO COLPO PREMIER: GUIDA ALLA SBC MBEUMO E CASEMIRO TOTS HONORABLE MENTIONSEA Sports cala il carico pesante con una Sfida Creazione Rosa senza precedenti: un unico pacchetto di sfide per sbloccare contemporaneamente Bryan... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: EA SPORTS FC 26, PIOGGIA DI PACCHETTI REGALO: È PARTITO IL RISARCIMENTO! CONTROLLA SUBITO IL TUO ACCOUNT; FC 26, IL NUOVO AGGIORNAMENTO: ADDIO BUG NELLA CARRIERA E FIX PC. TUTTE LE NOVITÀ DELLA PATCH 1.5.4; ULTIM’ORA FC 26 | EA ALLUNGA I TEMPI! HAI UNA SETTIMANA EXTRA PER IL REGALO TOTS; Dest Menzioni d’onore TOTS: Velocità 95 e duttilità totale! Analisi della carta da 92 OVR. FC 26, DOPPIO COLPO PREMIER: GUIDA ALLA SBC MBEUMO E CASEMIRO TOTS HONORABLE MENTIONSEA Sports cala il carico pesante con una Sfida Creazione Rosa senza precedenti: un unico pacchetto di sfide per sbloccare contemporaneamente Bryan Mbeumo (94) ... imiglioridififa.com EA SPORTS FC 26, PIOGGIA DI PACCHETTI REGALO: È PARTITO IL RISARCIMENTO! CONTROLLA SUBITO IL TUO ACCOUNTEA Sports ha appena confermato l’invio dei pacchetti correttivi dopo l'errore tecnico nei pack garantiti. Ecco chi sono i giocatori coinvolti e come ... imiglioridififa.com “Senza cibo e acqua, costretti a bere pioggia e neve”. Due donne, rispettivamente moglie e figlia di due soldati ucraini, hanno denunciato sui social le condizioni in cui sono costretti i loro cari e altri militari in prima linea - facebook.com facebook Sole, pioggia o rovesci Conoscere le previsioni meteo per il weekend del 25 aprile ci permette di scegliere il menù adatto per mangiare all'aperto. Ecco come andrà x.com