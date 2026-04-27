Faster record di brevetti | in 10 anni cresciuti del 44%

Negli ultimi dieci anni il numero di brevetti nel settore degli innesti rapidi è aumentato del 44%. Un’azienda ha dichiarato che per mantenere la leadership nel mercato deve continuare a differenziarsi, sottolineando che questa strategia ha rappresentato finora la chiave del successo. La crescita dei brevetti riflette un’attività intensa di innovazione e sviluppo tecnologico nel campo.

"PER CONTINUARE a primeggiare nel mondo degli innesti rapidi, dobbiamo differenziarci sempre di più: questa è stata la nostra forza e questa rimane la nostra linea di pensiero". Le parole di Matteo Arduini, ceo di Faster e parte dell’executive team del gruppo Helios, vengono affiancate da dati che parlano per sé: negli ultimi 10 anni, l’azienda con sede a Rivolta d’Adda ha registrato una crescita del 44% in nuovi brevetti. L’innovazione giova anche al fatturato totale del gruppo Helios, di cui fa parte, che in questo decennio ha avuto un aumento annuo del 4%, superando gli 800 milioni nel 2025. Faster è una realtà che nasce a Melzo nel 1951 con il nome di Omba, sotto la guida di Bruno Arosio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Faster, record di brevetti: in 10 anni cresciuti del 44% Notizie correlate Ristoranti, negozi, parcheggi: a Orio volano anche i ricavi “non aviation”, cresciuti del 150% in 10 anniNon solo decolli e atterraggi, traffico merci e record di passeggeri: strategicamente, ed economicamente, per l’aeroporto di Orio al Serio il peso... Occupazione in Lombardia, più assunti dalle agenzie: operai, apprendisti, impiegati. In 10 anni gli interinali cresciuti del 60%Milano, 20 febbraio 2026 – Cresce il lavoro in somministrazione: in dieci anni, i lavoratori e le lavoratrici assunti, a tempo indeterminato o... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Faster, record di brevetti: in 10 anni cresciuti del 44%. Faster, record di brevetti: in 10 anni cresciuti del 44%PER CONTINUARE a primeggiare nel mondo degli innesti rapidi, dobbiamo differenziarci sempre di più: questa è stata la nostra ... quotidiano.net Imprese, Faster da record: in 10 anni +44% di brevettiUna crescita record: +44% di brevetti negli ultimi 10 anni. È questo il dato fatto registrare da Faster, realtà italiana leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di collegamento ... affaritaliani.it