Nel 2026, i dati mostrano che in Lombardia i lavoratori assunti tramite agenzie sono aumentati del 60% in dieci anni. La causa principale è l’incremento di impieghi di operai, apprendisti e impiegati, spesso con contratti a termine. Le agenzie di lavoro temporaneo hanno stipulato più contratti, facilitando l’ingresso nel mercato del lavoro. Le aziende preferiscono questa soluzione per rispondere rapidamente alle esigenze produttive. In Lombardia, si registra una crescita significativa anche tra i lavoratori interinali. La tendenza continua a espandersi nel settore.

Milano, 20 febbraio 2026 – Cresce il lavoro in somministrazione: in dieci anni, i lavoratori e le lavoratrici assunti, a tempo indeterminato o determinato, da una agenzia per il lavoro c he li mette poi a disposizione di una azienda utilizzatrice, hanno registrato un aumento del 60% in Lombardia. OPERAI AL LAVORO- PER GERVASUTTI - FOTO SPF Andamento disomogeneo nelle province lombarde. Dall’analisi degli ultimi dati Inps disponibili, l’andamento tra le province lombarde è disomogeneo. L’aumento, tra il 2014 ed il 2024, è del 169% nella provincia di Pavia, mentre sono più che r addoppiati nella Bergamasca, nel Cremonese, nel Bresciano, a Mantova e Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Occupazione in Lombardia, più assunti dalle agenzie: operai, apprendisti, impiegati. In 10 anni gli interinali cresciuti del 60%

